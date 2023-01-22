تعرف على أسعار الدراجات البخارية.. تبدأ من 13 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:31 م | الأحد 22 يناير 2023
صورة الدراجة البخارية
شهدت سوق السيارات والدراجات البخارية المستعملة والجديدة ارتفاعا في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، قال علي محمد محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سبب زيادة حركة التداول هو أزمة التضخم العالمية وانتشار كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية.
سوق السيارات والدراجات
وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته أن عددا من راغبي شراء السيارات تحول إلى شراء الدراجات البخارية وذلك بسبب توفير الوقود، بالإضافة إلى شراء قطع الغيار.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من الدراجات البخارية في سوق وسائل النقل في مصر خلال الفترة الماضية بداية من السيارات الملاكي.
أسعار الدراجات البخارية
دايون دايون 2 2021
ناقل الحركة وقوة المحرك :manual 150 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق المحلي: 13,200 جنيه
حوا بى اكس ار 2021
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص: مانيوال ، 150 CC
السعر الرسمي المتدادول فى السوق: 14,500 جنيه
دايون 4A 2020
ناقل الحركة وقوة المحرك ا: مانيوال 150 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 14,500 جنيه
وينج وينج 2021
ناقل الحركة وقوة المحرك : مانيوال 150 CC
السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلية: 14,500 جنيه
هوجن فلامنجو 2021
ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC
السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلية: 15,500 جنيه