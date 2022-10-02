رابطة التجار: ارتفاع مبيعات الموتوسيكلات بسبب «الديليفري»

قال علي محمود محمد، عضو رابطة اتحاد تجار وسائل النقل الخفيف، إن نسبة مبيعات الموتوسيكلات والفيسبا ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب إقبال المواطنين على شرائها لتساعدهم على حركة النقل، والعمل عليها وظيفة «دليفري».

وسائل النقل الخفيف

وكشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وسائل النقل الخفيف تراوحت أسعارها الآتي في السوق المحلية:

إس واي إم فيدل 2 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك- 150 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 23,470 جنيه.

إس واي إم جيت 4 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك - 150 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 23,883 جنيه.

كيمكو إربن إس 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك - 150 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 24,500 جنيه.

بينيلي في ال اكس 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / vlx 200 -200 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية:24,500 جنيه.

بينلي تريلا 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 200 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 24,500 جنيه.

بجاج بوكسر إكس 150 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 150 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 24,600 جنيه.

بينيلي تي أن تي 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال- 150 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 25,000 جنيه.

بولمان البلدوزر 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك فى السوق المحلية: مانيوال - 200 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 25,250 جنيه.

كيمكو أجيليتي 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك في السوق: أتوماتيك- 150 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 25,500 جنيه.

بولمان فاستر 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك في السوق المحلية: مانيوال / 150 - 150 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلية: 25,750 جنيه.

إس واي إم إوربت 2 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك في السوق المحلية: أتوماتيك - 150 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق :26,687 جنيه.