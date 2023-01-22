الحنطور يعود إلى سوهاج في ثوب جديد وجذاب.. عربة الملك فاروق

عربة يكسوها اللونين الأبيض والأحمر، مغطاة بالكامل بالستائر، تتميز بمقعدين مقابل بعضهما، تسع 4 أشخاص، حينما تنظر إليها، للوهلة الأولى تشعر وكأنها من عصر الملك فاروق، فهي كانت من أشهر وسائل المواصلات في ذلك العصر، ما أثار إعجاب واندهاش، أهالي محافظة سوهاج، الذين أصبحوا يترددون عليها، للتنزه على كورنيش النيل.

اختفاء الحنطور من سوهاج دفع «أحمد» لفكرة خارج الصندوق

فكرة خارج الصندوق، راودت أحمد سعد، في تطوير شكل عربة الحنطور، وذلك بعد اختفائها من محافظة سوهاج، «الحنطور اختفى من زمان من عندنا، وحبيت أطور شكلها بفكرة مختلفة تعجب الناس» حسب تعبيره، مشيرا إلى أن شكل العربة الجديد أشبه بالعربات الملكية، وبالتحديد عربة الملك فاروق.

منذ ما يقرب من 6 أشهر، قضاها ابن محافظة سوهاج، في تجهيز عربة الحنطور، التي أبهرت الأهالي بجمالها وثوبها الجديد، «6 شهور بجهز فيها عشان تطلع بالشكل دا، وخاصة أن الشكل دا من عربات الحنطور ماتت من زمان ومحدش يفتكرها غير من التليفزيون» هكذا عبر «أحمد» خلال حديثه لـ«الوطن».

عربة الملك فاروق تعود في ثوبها الجديد

كابينة بها مقعدان، تتسع لعدد 4 أفراد، تتكون منها عربة «أحمد»، والذي أطلق عليها البعض أن عربة الملك فاروق تعود في ثوبها الجديد لمحافظة سوهاج، «العربة تشبه العربات الملكية عشان كدا الناس بقت تقول عليها زي بتاعت الملك فاروق» وفق حديثه، موضحا أن العربة تستخدم في التنزه على كورنيش النيل، وزفة العرائس، التي تريد الاحتفال بطريقة مختلفة، مشيرا إلى أن سعر الفسحة أو التنزه 50 جنيها للرحلة.