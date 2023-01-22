إصابة 4 في تصادم سيارتين وانقلاب «ملاكي» بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع الطوب ببني مزار، وانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «1683 ن ط س»، نقل، و«6754 ن س د»، ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع الطوب بمركز بني مزار، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة عيد خضر، 50 عاما، فلاح، ووجيه شحاتة، 35 عاما، موظف، ويقيمان بمركز بني مزار، وتم نقلهما لمستشفى التكامل بالشيخ فضل، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وارتجاج.

انقلاب سيارة ملاكي على «الصحراوي الغربي»

كما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، بلاغا بانقلاب السيارة رقم «8217 م ج و ملاكي»، بسبب اختلال عجلة القيادة، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة بوسي شعبان، 22 عاما، ومسك عمرو زيدان، 3 سنوات، ويقيمان بمحافظة أسوان، وتم نقلهما للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.