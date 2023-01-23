حبس المتهم بقتل شقيقين بعد أن صدمهما بسيارته.. ومحام يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بقتل شقيقين بعد أن صدمهما بسيارته أثناء قيادتهما دراجة بخارية ملك أحدهما، في منطقة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد بورود إشارة إلى أحد المستشفيات، بوصول جثتين لشقيقين بعد وقوع حادث تصادم أسفرت عن مصرعهما، وإصابة آخر بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بدائرة القسم.

مصرع شقيقين وإصابة آخر

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، قيادة أحد الأشخاص وشقيقه لقيا مصرعهما، وكان برفقتهما أحد أصدقائهما مُصاب بكسور وجروح متفرقة في أنحاء جسده، وجميعهم في دائرة قسم شرطة المقطم، صدمتهم سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا.

حبس المتهم 4 أيام

وأسفر الحادث عن حدوث الوفيات والإصابات المنوه عنها، وبعمل التحريات تم التوصل إلى قائد السيارة وضبطه، معللًا هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي، إن المتهم يواجه تهمة القتل الخطأ ولكن هناك ظروف في حوادث الطرق تؤدي إلى تشديد العقوبة حسب نصوص المواد رقم 238 و 244 من قانون العقوبات، وحسب تلك المواد فإن العقوبة تكون حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة التقصير، وفي حالة حدوث خطأ جسيم من السائق ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه إذا نتج عن الحادث وفاة أكثر من شخص تبدأ العقوبة من 7 سنوات وتصل لـ10 سنوات في بعض الأحيان.