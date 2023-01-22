11 مستندا مطلوبا لإشهار مؤسسة أهلية طبقا للقانون

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من الشروط والمستندات المطلوبة لإشهار مؤسسة أهلية، طبقا لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة2019.

المستندات المطلوبة لإشهار مؤسسة أهلية

وأشارت التضامن على الموقع الرسمي لمنظومة العمل الأهلي، إلى أن المستندات المطلوبة لإشهار مؤسسة أهلية تتمثل فيما يلي:

- تقديم 4 نسخ من النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، ويكون موقع عليها من المؤسس أو المؤسسين.

- تقديم إقرار من المؤسسين بأن المال المخصص لإنشاء المؤسسة ليس محل نزاع مع الآخر، أو أمام القضاء.

- إذا كان المؤسس أو أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية، فيجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الشكل القانوني للشخص الاعتباري وإقرار صريح موقع من ممثله القانوني بالموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس المؤسسة الأهلية.

- تقديم نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للمؤسسة والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرافق لهذه اللائحة.صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين ومجلس الأمناء.

- تقديم كشفا بمن وقع عليهم الاختيار من المؤسسين أو من غيرهم لعضوية مجلس الأمناء الأول متضمناً تحديد «الرئيس، نائبه، الأمين العام، أمين الصندوق و أعضاء المجلس».

- تقديم سند شغل مقر المؤسسة سواء إيجار أو تمليك أو انتفاع أو تخصيص على أن يكون موثقا.

- تقديم سند إيداع أو تقييم المال المخصص.

- إقرار من كل مؤسس أو عضو مجلس أمناء بأنه غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية.

- ما يفيد سداد رسم قدره ألفا جنيه مقابل قيد نظام المؤسسة في السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- تقديم ما يفيد قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة المؤسسة إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.