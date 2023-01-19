«الإسكان» ترصد قصص نجاح «العاصمة الإدارية» من خلال حوار مهندس مع ابنته

مقطع فيديو مدته 5 دقائق، نشره المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يرصد «الحلم المصري» المتجسد في أبراج مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستكون بمثابة جمهورية مصر الجديدة، وكيف تم بنائها وكيف أصبح شكلها الآن.

البرج الأيقوني طوله 385 متر ويعد الأطول في أفريقيا

ويدور مقطع الفيديو في إطار حوار بين مهندس مصري مشارك في تنفيذ أبراج مدينة العاصمة الجديدة، وابنته التي تبلغ من العمر 7 سنوات، ولديها شغف كبير لرؤية مكان عمل والدها الذي كثيرا ما يحدثها عن عمله مع الصينين في وسط الصحراء داخل مكان أطلق عليه «الحلم المصري» ليثير داخلها الفضول لرؤية هذا الحلم.

ويبدأ مقطع الفيديو: «أنا اسمي لولي، عندى 7 سنين من مصر، بابا بيشتغل مهندس، وكل يوم وانا نايمة بيروح الشغل، وبيقول لي إنه بيركب باص وبيروح وسط الصحراء، وإنه بيبنى أبراج عالية في الصحراء مع زملائه الصينين في مكان اسمه الحلم المصري، ودايما عايزة أعرف ايه هو الحلم المصري وايه اللى هما بيبنوه في الصحراء، والنهاردة أنا صحيت بدري، وبابا وافق ياخدني معاه الشغل».

المصعد يصل مباشرة إلى الطابق 74 وهو «الطابق السياحى»

ويرد المهندس على ابنته: «عارفه المكان اللى هنروحه ده اسمه إيه؟ اسمه مشروع الـ cbd بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر وموجود وسط الصحراء».

وعند الوصول يقف المهندس وابنته عند مدخل «البرج الأيقوني»، ويقول: «تدعى هذه المعدة الرافعة البرجية المتسلقة من اختراع شركة csces، والتي أتاحت سرعة تنفيذ الإنشاءات في المشروع، وده البرج الأيقوني ويبلغ طوله 385 متر ويعد أطول برج في أفريقيا».

ثم اصطحب المهندس ابنته للصعود أعلى البرج الأيقوني من خلال استقلال المصعد الذي يصل مباشرة إلى الطابق 74 وهو «الطابق السياحي» وتبلغ سرعته القصوى 7 متر/ثانية وعقب الصعود قام المهندس باطلاع ابنته على مجموعة الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركة الصينية، من خلال استخدام التقنيات الموفرة للطاقة واستخدام جميع المواد الصديقة للبيئة.

وقال المهندس لابنته: «عارفة يا لولي لما نخلص شغل هنا مش هيبقي فيه ناطحات سحاب فقط، لكن كمان هيكون فيه متنزه كبير»، وفي نهاية مقطع الفيديو، تنتهي الصغيرة من حديثها قائلة: «أكيد الأبراج دي لما تخلص هتكون جميلة جدا، وحلمي لما أكبر اشتغل هنا».