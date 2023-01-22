4 مليارات جنيه مكاسب سوقية للبورصة في ختام جلسة اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع لتواصل ارتفاعها للجلسة الثامنة على التوالي، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.33% عند مستوى 16118.85 نقطة، محققة مكاسب سوقية 4 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 0.54%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.54%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 3014.11 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4489.79 نقطة بارتفاع نسبته 0.67%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.95%

كما أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.95%، ليغلق عند 2857.77 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 708.3 مليون سهم، وتنفيذ 77.011 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 202 سهمًا، إذ ارتفع 78 سهم، وانخفض 65 سهما، فيما استقر 59 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.056 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 4 مليارات جنيه.

وتستمر موجة الارتفاعات في البورصة المصرية، لتسجل اليوم ارتفاعاها للجلسة الثامنة على التوالي منذ جلسة 11 يناير 2023.