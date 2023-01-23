رغيف العيش كام جرام؟.. «التموين» تحدد السعر والوزن على كروت شحن الخبز

رغيف العيش كام جرام، من أكثر ما تراقب عليه الحملات التفتيشية لوزارة التموين على المخابز البلدية أو السياحية لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد عدم الملتزمين بوزن ومواصفات الرغيف، تزامنًا مع قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية والخاص بطرح العيش البلدي المدعم بنفس وزنه ومواصفاته لغير حاملي البطاقات.

رغيف العيش كام جرام

وردا على سؤال رغيف العيش كام جرام والذي يزداد البحث حوله من قبل المواطنين، فإنه وفقا لمواصفات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن وزن رغيف العيش المدعم، المقرر طرحه لغير حاملي البطاقات، سيكون هو نفسه وزن الرغيف الذي يصرف للأسرة صاحبة البطاقة والبالغ 90 جراما.

كروت شحن الخبز

وتبحث حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية من الإجراءات النهائية لتطبيق منظومة كروت شحن الخبز، والتي سيتم من خلالها إتاحة صرف العيش البلدي لجميع المواطنين غير حاملي البطاقات التموينية من المخابز البلدية الخاضعة لوزارة التموين والبالغ عددها 33 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية، بنفس مواصفات العيش الذي يُصرف على بطاقات التموين، ولكن مع اختلاف سعر الرغيف.

وتصرف المخابز البلدية العيش بسعر 5 قروش على بطاقة التموين، فيما سيتم منحه للمواطنين من خلال كارت العيش بسعر تكلفة إنتاجه والذي سيقل عن سعره في المخابز السياحية، والمرتقب إعلانه من قبل وزارة التموين.