«التعليم» توقع بروتوكولا مع إحدى الشركات لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى مجموعات الشركات؛ لإطلاق مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية، أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تنسيق الحدائق.

ووقَّع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون التعليم الفني، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة.

وقال حجازي إن هذا البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.

الوزارة تعمل على إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية كشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع رجال الأعمال، وتعمل المدارس وفقًا لأفضل الممارسات المعترف بها دوليًا في التعليم والتدريب التقني والمهني؛ لتخريج فنيين ذوي مهارات وكفاءات متواكبة مع احتياجات سوق العمل المصرية والإقليمية والدولية، وقادرين على الالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، بما يمكنهم من دفع عجلة التنمية الصناعية بمصر ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني، بهدف تحسين نوعية المخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، مشيرًا إلى أن ثلثي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية التعليم للتعليم الفني، أن مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية الكائنة بمحافظة القاهرة والتابعة لإدارة الشروق التعليمية هي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تنسيق الحدائق، وثاني تعاون مع المجموعة، حيث تم التعاون أول مرة بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال التشطيبات والصيانة المعمارية، وتبريد وتكييف الهواء، وشبكات متخصصه للمنشآت، ونظم الكهرباء المتكاملة، وتم تخريج أول دفعة منها بالعام الدراسي 2020/2021.

جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى

وأضاف مجاهد أنه بجانب سعى الوزارة إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فإن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم، ذلك بالإضافة إلى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والموازنة بين الجانبين العلمي والعملي، حيث يتم إكساب الطلاب المعارف الأساسية من خلال المواد الثقافية والفنية، والمهارات التقنية من خلال التدريبات العملية داخل المدراس وبمصانع الشركاء الصناعيين.

ومن جهته، أعرب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن سعادته ببلوغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلي 46 مدرسة، ب 14 محافظة من محافظات الجمهورية، وهم (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، أسيوط، المنيا، بني سويف، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، الدقهلية، سوهاج)، وتضم أكثر من 70 تخصص، أخرهم تخصص تنسيق الحدائق المطبق بمدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية، و6860 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، يشرف على دراستهم 692 معلم وإداري، يتم تدريبهم بشكل دوري على أحدث النظم التعليمية، ومعايير الجودة، ونظام الجدارات، وذلك بالإضافة إلى توفير حوافز مادية لهم بشكل شهري.

وأكد بصيلة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن فتح باب التقدم للالتحاق بقريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك بعض من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف علي الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.