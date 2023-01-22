قناة الحياة تبرز تواصل العمل لإنشاء أول محطة لمعالجة مياه الشرب بقرية سند بسط في الغربية

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «على مساحة 2000 متر مربع يتواصل العمل لإنشاء أول محطة معالجة مياه الشرب من الحديد والمنجنيز بالوحدة المحلية لقرية سند بسط التابعة لمركز زفتى بالغربية».

إنشاء أول محطة لمعالجة مياه الشرب

ويتواصل العمل لإنشاء أول محطة معالجة مياه الشرب من الحديد والمنجنيز بالوحدة المحلية لقرية سند بسط التي تتبع مركز زفتى.

المحطة عبارة عن محطة مياه تقام على مساحة 2000 متر مربع ومحطة معالجة من الحديد والمنجنيز على مساحة 500 متر مربع.

16 مليون جنيه تكاليف إنشاء أول محطتين للمياه ومعالجة مياه الشرب من الحديد والمنجنيز بقرية سند بسط التابعة لمركز زفتى.

80 ألف نسمة يستفيدون من محطتي المياه والمعالجة

80 ألف نسمة بالوحدة المحلية لقرية سند بسط التابعة لمركز زفتى يستفيدون من محطتي المياه ومعالجة مياه الشرب من الحديد والمنجنيز.