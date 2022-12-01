بدء العرض المسرحي «101 عزل» بقرى حياة كريمة في زفتى بالغربية 18 ديسمبر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مشاركتها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الغربية، إذ من المقرر أن تستقبل قرى زفتى العرض المسرحي «101 عزل»، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال.

ويتناول العرض المسرحي الذي تقدمه فرقة البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، الحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال عمل درامي في قالب مغلف بالكوميديا يعكس كم التضحيات لجيش مصر الأبيض من الأطباء والفرق الطبية داخل المستشفيات، الذي يبرز الجانب الاجتماعي والمهني للأطقم الطبية خلال جائحة كوفيد 19.

«101 عزل» من تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة كل من عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، وأشعار طارق علي، فيما قام بتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل.

العرض المسرحي محطة مصر

وكانت قرى زفتى بمحافظة الغربية، شهدت إقامة العرض المسرحي محطة مصر، الذي قدمته فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، في أكتوبر الماضي داخل قرى شرشابة، وتفهنا العزب، ومسجد وصيف، والغريب، وحنون.