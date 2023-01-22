«الأرصاد» تحذر من شبورة مائية كثيفة على مدن القناة وارتفاع الرطوبة غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن التوقعات بحالة الطقس غدا الاثنين، في محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مشيرة إلى تكون الشبورة المائة صباحا، التي قد تكون كثيفة.

وذكر بيان الأرصاد، أن طقس مدن القناة غدا الاثنين 15 من شهر طوبة، يشهد تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة الثلاث، التي قد تكون كثيفة، وكذلك على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، والرياح تكون معتدلة، وتسجل سرعتها 23كم/ ساعة، كما يسود طقس غائم جزئيا.

ارتفاع الرطوبة انخفاض درجات الحراة

سجلت أجهزة الرصد الداخلية طقس محافظات القناة غدا كالآتي:

السويس الحرارة العظمى 22 والصغري 11 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 66%، سرعة الرياح 23 كم/ ساعة، نسبة سقوط الأمطار 20%

الإسماعيلية العظمى المتوقعة 23 والصغرى 11 درجة مئوية نسبة سقوط الأمطار 20%، نسبة الرطوبة 70%.

بورسعيد درجة الحرارة العظمى المتوقعة 19 أما الصغرى 16 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 80%، نسبة الأمطار 10%، سرعة الرياح 9كم/ ساعة.