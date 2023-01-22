أستاذ زراعة بجامعة عين شمس: هناك وفرة في السكر بمصر خلال الفترة الأخيرة

تحدث الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، عن بدء موسم عصير القصب وعوائده من إنتاج السكر.

وفرة في سلعة السكر

وقال «أبو اليزيد»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن مصر شهدت وفرة في سلعة السكر خلال الآونة الأخيرة، وهو أمر مهم للغاية خاصة وأنها سلعة استراتيجية ومهمة للمواطن.

اكتفاء ذاتي من السكر

وأضاف، أن مصر وصلت إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 87%، وأصبح لها قطاع عريض لتصنيع السعر، سواء من قصب السكر أو البنجر.

سلعة استراتيجية

وأوضح، أن هذا حدث نتاج توجهات القيادة واهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة، برفع إنتاجية السكر في مصر نظر لكونها سلعة استراتيجية هامة ومصدر طاقة ضروري للإنسان، وهو ما تحقق من خلال أهالينا في الصعيد والوجه القبلي.