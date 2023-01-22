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قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء أول مجمع زراعي وبيطري بقرية سند بسط في الغربية

كتب:

محمد عزالدين
07:04 م | الأحد 22 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة تقريرا تليفزيونيا عن إنشاء أول مجمع زراعي وبيطري بالوحدة المحلية لقرية سند بسط التابعة لمركز زفتى في الغربية.

ويقع المجمع الزراعي والبيطري بقرية سند بسط على مساحة 1300 متر مربع ومكون من مبنيين.

توفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل

يتكون المجمع الزراعي من طابقين، ويقدم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين، ويوفر الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل.

كما أن المجمع البيطري خاص بتوفير الرعاية الطبية واللقاحات للحيوانات والماشية والطيور وتوعية المربين.

الانتهاء من الخرسانات بالكامل

وقال المهندس أحمد عناني، مدير المجمع الزراعي والبيطري، إن المبنى عبارة عن جزء خدمات بيطرية والآخر إداري، وجرى الانتهاء من خرسانات المبنى بالكامل، والبدء في التشطيبات التي أوشكت على الانتهاء.

ولفت المهندس أحمد فوزي، رئيس الوحدة المحلية لقرية سند بسط إلى أن المجمع يخدم قرية سند بسط و2 قرية رئيسية و23 تابعا.

وأشار إلى وجود 5 مشروعات؛ هي مجمع طب أسرة ونقطة شرطة ومجمع خدمي وآخر زراعي ومجمع تأهيل.

 

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