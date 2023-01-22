قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن مجمع الخدمات الحكومية بقرية سند بسط في الغربية

عرضت قناة الحياة تقريرا تلفزيونيا عن مجمع الخدمات الحكومية بقرية «سند بسط» بمركز زفتى بالغربية، مقام على مساحة 1000 متر مربع بارتفاع 3 طوابق.

المجمع يخدم 3 قرى

ويخدم مجمع الخدمات الحكومية بقرية سند بسط 3 قرى و24 عزبة تابعة للوحدة المحلية لقرية سند بسط بمركز زفتى.

ويقام مجمع الخدمات الحكومية بقرية سند بسط على مساحة 1000 متر مربع بارتفاع 3 طوابق.

ويضم المجمع الخدمي يضم 7 خدمات حكومية، وهي: «بريد ووحدة محلية ومجلس محلي وتموين والتضامن الاجتماعي والمركز التكنولوجي وسجل مدني والشهر العقاري».

وتبلغ تكلفة إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية سند بسط التابعة لمركز زفتى 10 ملايين جنيه.

المبنى يتكون من 3 أدوار

وقال المهندس محمود حماد، مدير مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقربة سند بسط بزفتى بالغربية، إن المجمع يخدم قرية سند بسط والقرى التابعة لها، والمبنى مكون من 3 أدوار، وجرى الانتهاء من مرحلة الخرسانات، وبدأت مرحلة التشطيبات، وسيتم تسليمه في أقرب وقت.

وأشار المهندس طه شرف، سكرتير الوحدة المحلية لقرية سند بسط، إن المجمع الخدمي يخدم 3 قرى هي قرية سندبسط وكفر الجنيدي وكفر فرشيش.