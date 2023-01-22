قناة الحياة تبرز تطوير مكتب بريد قرية حانوت بمحافظة الغربية (فيديو)

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مكتب بريد قرية حانوت دخل الخدمة عام 1966 وتم تجديده وتطويره وفقا لتعليمات الرئيس السيسي بتطوير وتجديد مكاتب البريد».

تطوير المكتب

وذكر التقرير، أن الهيئة القومية للبريد قامت بتطوير مكتب بريد قرية حانوت التابعة للوحدة المحلية لقرية سنباط بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

متى دخل الخدمة؟

ودخل مكتب بريد قرية حانوت الخدمة عام 1966م، وجرى تطويره وتجديده وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتجديد مكاتب البريد.

وقال صلاح عبدالرحمن رئيس قطاع مناطق بريد وسط الدلتا، إن هذا المكتب يتم تطويره ضمن مبادرة حياة كريمة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وعبده علوان نائب رئيس الهيئة لمحور شؤون المناطق.

وأضاف: «المكتب أنشئ في عام 1966 ثم تم إعادة تأهيله وتطويره مرة أخرى ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم تركيب التكييفات وأجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة وإدخال الخدمات الحديثة، مساحته 90 مترا مربعا، ومكون من طابق واحد ويخدم 45 ألف نسمة والقرى المجاورة مثل عزبة عويس وكفر حانوت البحري».