مخدرات داخل سيارة.. تفاصيل سقوط «الدقن» بحوزته 5 أسطوانات هيروين بحلوان

تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، من القبض على مسجل خطر قبل ترويج كمية من الهيروين، وبحوزته سلاح ناري «طبنجة».

تفاصيل الجريمة

وفقًا للتحريات التي أجراها النقيب محمود عز، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في ضبط المتهم أحمد مغيث، وشهرته «أحمد الذقن» 45 عاما، عاطل، ومقيم دائرة القسم، السابق ضبطه واتهامه في 17 اتهاما ومسجل خطر فئة ب مخدرات نشاط مستمر، تم ضبط المتهم وبحوزته، 5 أسطوانات، قطع متوسطة الحجم من مخدر الهيروين وزنت «كيلو ونصف»، كيس من مخدر الأيس وزن «50 جراما»، طبنجة ساقية صوت، 5 هواتف محمولة، مبلغ مالي وقدره 17 ألف جنيه، سيارة سوزوكي دون تراخيص ملك زوجته، و2 ميزان حساس.

الطبنجة بقصد الدفاع

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، الطبنجة بقصد الدفاع، الهواتف المحمولة بقصد تسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين، السيارة لتسهيل التنقلات لترويج المخدرات، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، يقول المحامي أحمد حسن الخبيرالقانوني، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.