تفاصيل مأساة «يوسف» ضحية القيادة المتهورة.. إحالة الطفل المتهم للمحاكمة

قيادة متهورة والسير على سرعة 120 كيلو مترا، كان هذا المشهد المرعب الذي عاشه الطفل يوسف ابن الـ14 عامًا، ضحية الدهس على يد طفل آخر يدعى «جهاد. أ» 16 عاما، أثناء قيادة سيارة والده بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث أُصيب الطفل الضحية بكسر في الجمجمة وارتشاح في المخ وكسر في الحوض، ويرقد في العناية المركزة لتلقي العلاج، وبحسب التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، جرى إحالة الطفل إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة 24 يناير الجاري كأولى جلسات محاكمته بمحكمة الأميرية نيابة الطفل بالقضية 240 لسنة 2023 جنح.

الطفل سرق السيارة من والده وقادها

وفقًا للتحقيقات والتحريات التي جرت تحت إشراف وكيل النيابة محمد نور، في محكمة الأميرية نيابة الطفل بالقضية 240 لسنة 2023 جنح، أنّ المتهم أصاب الطفل يوسف، بسيارة سرقها من والده، وقادها برعونة على سرعة فاقت الـ120 كيلو مترا في الساعة انتهت بدهس الطفل.

تفاصيل الحادث

تفاصيل الحادث ورد به إخطار لأجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ومصاب بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة طفل في العقد الثاني من العمر بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.

إحالة الطفل إلى المحاكمة

«الوطن» تواصلت مع المحامية عبير نجم، دفاع الطفل يوسف، لكشف تفاصيل الإجراءات القانونية التي تمت حيال الطفل المتهم، حيث روت أن الطفل المتهم أخلي سبيله على ذمة التحقيقات، وفي ذات الوقت تمت إحالته إلى المحاكمة بمحكمة الأميرية بمجمع محاكم الطفل بشكل عاجل، وتم تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير الجاري كأولى جلسات محاكمته، وان خلال الجلسة سيكون متواجدا شهود الإثبات الإدلاء بأقوالهم.

إصابته بكسر في الجمجمة

وأضافت المحامية عبير نجم في حديثها، أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي في وقت غروب الشمس، وأن والد الطفل المتهم، يجب انضمامه كمتهم في هذه القضية، لأنه هو المسؤول عن رعايته لسؤاله مثل سؤال المتهم، مضيفة: أن حالة الطفل يوسف في أسوأ حالاته، يمكث بإشراف الرعاية المركزة تحت إشراف الأطباء المتخصصين في المخ والأعصاب نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة ويعاني من اضطراب بدرجة الوعي على جهاز تنفس صناعي داخلي، ووجود كسر بالجبهة وكسر بالوجنتين وكسر بعظام الأنف وكسر بعظمة الفخذ الأيسر، قائلة: «الطفل كان ماشي بالعربية وكأنه في سباق سيارات، دهس الطفل ورماه على بعد 50 متر لقدام».