الثقافة والفن للجميع في معرض القاهرة للكتاب 2023

تعمل وزارة الثقافة على تيسيير سبل القراءة واقتناء الكتب من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يحمل هذا العام شعار «على اسم مصر.. معا: نقرأ نفكر نبدع»، وتنطلق فعالياته بعد غد الأربعاء، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

إصدارات أقل من 20 جنيه في معرض الكتاب

وفي إطار تشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب، تطلق الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة هذا العام، مبادرة جديدة تحت اسم «الثقافة والفن للجميع»، تتمثل في طرح إصدارات بأسعار مخفضة من جنيه واحد حتى 20 جنيها.

لمحبي الطبعات القديمة من الكتب، تشارك عدد من مكتبات سور الأزبكية هذا العام في المعرض، وتقدم العديد من الإصدارات والمجلات والصحف التراثية وبأسعار مخفضة للجمهور.

10 آلاف كتاب من مكتبة الأسرة للتحميل مجانا

وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت هيئة الكتاب، إتاحة أكثر من 10 آلاف كتاب من مكتبة الأسرة عبر المنصة الإلكترونية للمعرض، ويمكن قراءة وتحميل أي من هذه الإصدارات مجانا.

فئات تدخل مجانا معرض الكتاب

وفي إطار تيسير سبل زيارة المعرض، يتاح الدخول لكبار السن وذوي القدرات الحاصة وذويهم مجانا، كما تم تخصيص مسار آمن وسريع لهم في المعرض، كما يتاح دخول الأطفال تحت 12 سنة، كما تم منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولا مجانا.