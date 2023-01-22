باحث يكشف لـ إيمان الحصري خطوات استطلاع هلال رجب: «أكثر من 5 لجان»

كشف الدكتور أحمد أبو الوفا باحث بمعمل بحوث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية بحلوان، تفاصيل خطوات استطلاع هلال رجب، موضحًا: «من خلال أعضاء معمل بحوث الشمس، نقوم بالحسابات الفلكية للشعور العربية، ونصدر الدليل الفلكي على شكل كُتيب ورقي وبرنامج للموبايل نعلن فيه ما إذا كان الهلال سيجون موجودا بعد الغروب أم لا».

تفاصيل استطلاع هلال رجب

وأضاف «أبو الوفا»، خلال تصريحات مع مراسلة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «اليوم 29 رجب 1444 هجرية، وغروب الشمس كان في الساعة 17:23 مساءً، واللجنة تجتمع ونخرج بتليسكوب ونحاول رؤية الهلال في مكان غروب الشمس حسب الحسابات الفلكية مثل الارتفاع والبعد عن الشمس، ونحدد المكان على وجه التحديد».

إبلاغ المفتي بنتائج عمل اللجان

وتابع: «إذا كانت الظروف الجوية مناسبة والجو صافي ولا يوجد أي تلوث ضوئي، فإن هناك إمكانية للرصد، وإذا لم يكن الجو مناسبا وكان هناك غيوم يكون من الصعب رؤيته، وبالتالي فإن لدينا أكثر من 5 لجان في أسوان وقنا وسوهاج والخارجة والفيوم ومرسى مطروح، بالإضافة إلى المركز الرئيسي في حلوان، للإبلاغ بنتيجة الرؤية ثم نرفعها إلى مفتي الجمهورية لاتخاذ القرار ببداية الشهر».