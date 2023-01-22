أول فنانة تشكيلية من المكفوفين لـ إيمان الحصري: الفن جعلني أتجاوز الظلام والاكتئاب

قالت هند خليل أول فنانة تشكيلية من المكفوفين، إنّ الفنْ جعلها تتجاوز الظلام والاكتئاب الشديد الناجم عن فقدان البصر، موضحةً: «كنت لسه بخطي على الأرض خطوة بخطوة وأدور ازاي همشي وهقدر أعدي أم لا، أستخدم أصابعي لمعرفة نواقص اللوحة وأستخدم كل الخامات الملموسة، كل خامة بسيطة في البيت يمكنها صنع لوحة».

التعامل مع الألوان

أضافت خلال تصريحات ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «جربت كثيرًا على اللوحات، حتى استطعت وضع الخامات بالتدريج بجوار بعضها، اكتشف خامات جديدة كل يوم وألمسها بأصابعي وأشعر بها بيدي، عندما أرسم اللوحة قد أخطئ في بعض الألوان، لكنني أسأل، وبالإحساس يمكنني التبنؤ بما سيكون عليه شكل اللوحة».

3 أسابيع لرسم لوحة

وتابعت هند خليل: «قد أستغرق 3 أسابيع في اللوحة، أعلم جيدا أنه وقت طويل، لكن من المهم أن أمسكها بيدي وأحس بها وألمسها، أي كفيف يمكنه أن يصنع الفن ويشعر باللوحات، وهذا أمر مهم بالنسبة لي، اعتمدت على إحساسي ومحدش حط يده في لوحاتي، لكن لو احتجت إلى التفرقة بين لونين فإنني أسأل الآخرين».