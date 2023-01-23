لوكيشن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. ننشر الرابط

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميا يوم 25 يناير 2023 وحتى 6 فبراير، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.

أبرز المعلومات عن المعرض

- يستقبل الجمهور بداية من يوم الخميس الموافق 26 يناير الحالي

- لوكيشن معرض الكتاب من هـــــــــــنــــــــــــا

- شخصية المعرض: صلاح جاهين

- شخصية معرض الطفل : كامل كيلاني

- حجز التذاكر وطرق السداد من من الرابط

- سعر التذكرة 5 جنيهات فقط

- الدخول مجانا للأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

- يقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، وبإجمالي خمس صالات للعرض

- صالة 5 مخصصة لأنشطة وكتب الأطفال

- يصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية الأجنبية إلى 1047 دار نشر وتوكيل مصري وعربي وأجنبي

- منهم 707 ناشرين وتوكيلات مصرية

- 340 ناشرا وتوكيلا أجنبيا

- 53 دولة تشارك في معرض الكتاب هذا العام

- توفر هيئة الكتاب خدمة البيع أونلاين عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض و التوصيل لأي مكان داخل مصر تيسيرا على القراء في مختلف ربوع مصر، من خلال البريد المصري

خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 54

تنطلق مواصلات معرض الكتاب من 7 مناطق في القاهرة الكبرى، وهي خطوط، عبدالمنعم رياض، ودوران شبرا، النزهة الجديدة، الأميرية، ميدان الجيزة، صقر قريش، المظلات، وتمر بعدة نقطاط وتنقل الزائرين من وإلى المعرض يوميا طوال أيام كالتالي: