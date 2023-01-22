3 ظواهر جوية تسيطر على طقس المحافظات غدا.. شبورة كثيفة بالقاهرة الكبرى

يشهد طقس غدا الاثنين في المحافظات، 3 ظواهر جوية، إذ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، موضحة أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري، شديد البرودة جنوبا.

طقس الاثنين 23 يناير.. شبورة مائية صباحا

ويشهد طقس غدا الاثنين شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة، فضلاً عن ظهور السحب مع طقس غائم جزئيا في بعض المحافظات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وبحسب درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة ليوم غد الاثنين، كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 9.

- جنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 10.

حالة البحر المتوسط والأحمر

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلي 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.