الشيخ محمود الشحات عن علاقته بنجوم الفن والرياضة: قفشة وكهربا أصدقائي

حكى الشيخ محمود الشحات أنور سبب شهرته على السوشيال ميديا ومتابعة نجوم الفن والرياضة له، قائلًا: «لم أهتم بالسوشيال ميديا في البداية، ولكن محبيني كانوا ينشرون فيديوهات لي، ولكنني وجدت أن الموضوع مهم، وأصبح هناك شخص مسؤول عن هذا الأمر، وفوجئت بمتابعة نجوم لحسابي على إنستجرام».

الشحات: بتواصل بشكل دائم مع الفنان أحمد حلمي

وأضاف «أنور»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الفنان أحمد حلمي من بين النجوم الذين يتابعونه، مردفا: «الفنان أحمد حلمي ما بينا دايما تواصل».

وأشار إلى أن من بين نجوم الرياضة نجمي النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد مجدي قفشة، موضحا أنهما أصدقائه، متابعا: «قفشة كنت معاه من قريب، وقابلت كهربا قبل ماتش الأهلي والزمالك بأسبوعين».

الشحات: أنا أهلاوي بالوراثة بس مش متعصب

وتابع: «والدي كان يشجع النادي الأهلي، وبالتالي أشجع الأهلي بالوراثة، ولكن من الممكن ألا أشاهد المباراة فأنا لست متعصبا للكرة، ولي أصدقائي من الزمالك أيضا».