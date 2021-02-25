فصل أو تجميد العضوية.. عقوبات تنتظر محمود الشحات بعد منام «رأيت الله»

تشهد مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا حالة من الجدل الشديد بعد تصريحات الشيخ محمود الشحات أنور، قارئ القرآن الكريم في مصر، بشأن رؤيته منام «صعوده للسماوات السبع وحضور رسول من رب العالمين ليحضر إلى الملكوت الأعلى، لرؤية رب العالمين».

وأحالت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، الشحات، إلى التحقيق، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى داخلها، حيث رصدت هيئة المكتب بالنقابة ردود الفعل على تصريحات القارئ، وقررت استدعائه للجنة القيم في النقابة، للتحقيق معه فيما صرح به من رؤيته للذات الإلهية، بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف.

«الفصل أو تجميد العضوية».. عقوبات تنتظر محمود الشحات أنور بسبب تصريحاته عن الذات الإلهية، بحسب الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية، حيث يخضع القارئ محمود الشحات أنور لجلسة تحقيق يوم السبت 20 مارس المقبل، بحضور أحد كبار أستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر.

رؤية الله في المنام

وبحسب نقيب القراء، فالقارئ سيمثل أمام لجنة للتحقيق بما قاله في شأن منامه، ويعرض ذلك على أستاذ العقيدة الحاضر في الجلسة، ليبدي رأيه في مدى توافق كلمات الشحات أنور مع عقيدة الإسلام وهل هناك مخالفات شرعية أم لا.

أوضح نقيب القراء أنّ النقابة لا تسمح بأي مخالفة من اعضائها، وأنّ العقوبة تصل إلى تجميد العضوية أو الفصل أو الغرامة حسب القانون، فهناك تدرج في العقوبة.

محمد الشحات أنور يحتاج للتوبة والاستغفار

بدورها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، أنّ الشحات يحتاج للتوبة والاستغفار عما أفصح به من أقوال تعد مخالفة للعقيدة الإسلامية، فتلك المنزلة التي يتحدث عنها في منامه، خصّ الله بها رسوله الكريم محمد بن عبدالله، حتى جبريل عليه السلام وهو رسول الله الأعظم للأنبياء، لم يحظ بتلك المنزلة، فقال للنبي الكريم وهو في الملكوت الأعظم «لو اقتربت لاحترقت».