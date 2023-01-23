الشيخ محمود الشحات لـ إيمان الحصري: والدي سبب حبي لتلاوة القرآن الكريم

قال الشيخ محمود الشحات أنور، إنه أحب تلاوة القرآن الكريم بسبب والده الشيخ الشحات أنور، متابعا: «والدي حببني في تلاوة القرآن من اللي شوفته معاه، وأدائي في تلاوة القرآن هي نفس مدرسة والدي، ووالدي هو تاريخ ويكاد يكون كل القراء اليوم تقلده، كبار وصغار».

الشحات: تلاوة القرآن لازم تطلع من القلب

وعلق «أنور»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على الفيديوهات المتداولة لأطفال يتلون القرآن الكريم بنفس طريقته وأدائه، قائلا: «ده شيء يسعدني وفي كل مكان لما بروح بلاقي أطفال بتحبني، وفيه ناس بيكلموني ويقولولي ابننا أو بنتنا مش بتبطل عياط إلا بعد ما بشغل فيديو ليك.. الحمد لله ده فضل من ربنا ودليل على تأثير القرآن، لأن لو تلاوة القرآن مش طالعة من القلب عمره ما هيدخل قلوب الناس والأطفال».

وأشار إلى أن البعض يرتلون القرآن الكريم سريعا إذ أنهم يكونوا على عجلة من أمرهم، ولكن القرآن ليس كالغناء، فالقرآن فيه علم، متابعا: «لما شاب بيقرأ أو حد مش متعلم وبيقرأ القرآن أكيد بيقول حاجة غلط في النطق والأحكام والحروف، مخارج الحروف بتبقى دراسة، ودي حاجات لا يعرفها إلا الدارس، ولما بشوف حد كده مش بنزعج ولكن بعلمه».

السن المناسب لتلاوة القرآن

وعن السن المناسب لتعليم تلاوة وحفظ القرآن الكريم بشكل سليم، أوضح أن أفضل سن لذلك هو من الصغر، فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لا يتم نسيانه في أي مجال.