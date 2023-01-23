الرئيس الأوكراني: تسليم الدبابات الغربية لكييف غير قادر على تغيير الأزمة

قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إن تسليم عشرات الدبابات الغربية إلى «كييف» غير قادر على تغيير الأزمة بشكل جذري، مضيفا في مقابلة مع «أيه أر دي» الألمانية، أنه عندما يقف الجيش الروسي، الذي لديه 1000 دبابة، ضد أوكرانيا، ولا تحل المشكلة بقرار دولة واحدة فتقديم 10 دبابات، أو 20، أو50، لن يغير الأزمة.

وأعلن عضو مجلس إدارة «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، انسحاب القوات الأوكرانية من قرية «كامينسكوي» في المقاطعة.

وتضرر خط أنابيب الغاز في «جورلوفكا» بمقاطعة «دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمها إلىى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء، نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تستهدف «جورلوفكا» بقذائف من عيار 155 ملم

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية بـ 6 قذائف من عيار 155 ملم، مدينة «جورلوفكا».

من جانبه، قالت وزارة الدفاع الإيطالية على لسان الوزيرجيدو كروسيتو، إن «روما» لم تبنِ جبهة معادية لروسيا، لكنها بدأت في مساعدة أوكرانيا، مضيفا عبر برنامج تلفزيوني، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان محقا عندما قال إن الشعب الإيطالي ليس هو من يصنع الحواجز.

كاتبة أمريكية: المعارضون لـ«موسكو» يخضعون لتأثير الإمبريالية الأمريكية

وأوضح كاتبا العمود في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ستيفن إيرلانجري وإريكا سولومون، أن إحجام ألمانيا عن إمداد أوكرانيا بالدبابات ينبع من تاريخ العدوان النازي خلال الحرب العالمية الثانية، فيما أشارت الكاتبة الأمريكية كيتلين جونستون على عبر «تويتر»، إلى أن الأشخاص الذين يعارضون «موسكو» يخضعون لتأثير الإمبريالية الأمريكية.