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«الأرصاد»: طقس اليوم بارد على أغلب الأنحاء.. وتحذير من الشبورة الكثيفة

كتب:

محمد عزالدين
04:40 ص | الإثنين 23 يناير 2023
الشبورة المائية

الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

الطقس اليوم بارد

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة جنوبا.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن أبرز الظواهر الجوية اليوم هي الشبورة المائية صباحا، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا، كما أن نشاط الرياح معتدل في أغلب المناطق عدا القاهرة الكبرى حيث تكون نشطة أحيانا وتصل لـ 30 كم في الساعة.

درجات الحرارة

هذا وقد سجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المحافظات كالتالي:

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.

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