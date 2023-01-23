«الأرصاد»: طقس دافئء وارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف بمعظم محافظات الجمهورية، حيث يُتوقع أن تكون الكبرى على القاهرة 21، بسبب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس نهارا، فضلا عن الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية، التي تزيد الشعور بالدف خلال فترات النهار.

أجواء معتدلة نهارا على أغلب المحافظات الشمالية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» على التلفزيون المصري، أنّ الأجواء تكون معتدلة نهارا على المحافظات الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلة للدفء ودافئة تماما على المحافظات الجنوبية، ومع غياب أشعة الشمس تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 11 و12 مئوية، وفي المدن الجديدة وشمال الصعيد تسجل درجات الحرارة أقل من 10 درجات.

وتابعت غانم، أنّ وسط سيناء تشهد انخفاضا في درجات الحرارة لأقل من 5 درجات، ويتكون الصقيع على المزروعات خلال فترات الليل بسبب انخفاض الحرارة، ويساعد المرتفع الجوي الموجود بطبقات الجو العليا على تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تكون كثيفة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ويُتوقع أن تستمر الأجواء حتى نهاية الأسبوع.

نشاط نسبي للرياح على القاهرة الكبرى

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه مع غياب أشعة الشمس تنشط الرياح نسبيا على القاهرة الكبرى، وتنخفض درجات الحرارة خلال فترات المساء وساعات الليل، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى السبت المقبل، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، وتتلاشى فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية.