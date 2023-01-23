«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم وشبورة كثيفة على الطرق

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية، بدءً من شمال البلاد وحتى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، إلى أن درجة الحرارة ستظل حول تلك المعدلات حتى نهاية الأسبوع الجاري، خاصة خلال ساعات النهار، نظرا لتأثير المرتفع السيبيري القادم من شرق أوروبا، وامتداد الكتل الهوائية الدافئة نتيجة تأثير منخفض البحر الأحمر، ما زاد من ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام، وهي حالة عرضية لا تتكرر كثيرا في هذا الوقت من العام.

ونوهت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على عدد كبير من الطرق الرابطة بين المحافظات والمؤدية الى شمال الصعيد ووسط سيناء، ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبري، بالإضافة إلى الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، محذرة السائقين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت درجات الحرارة اليوم، ما يلي:

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.