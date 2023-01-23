زيادة في معدلات الطلب على زيارة مصر 2023.. وإسبانيا في الصدارة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن معرض «الفيتور السياحي»، الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية، مدريد، خلال الفترة من 18 وحتى 22 يناير الجاري، توقع أن تحتل إسبانيا المركز الأول في إرسال السياح إلى الأقصر، للعام الثالث علي التوالي، بعد زيادة معدلات الطلب على زيارة مصر خلال 2023.

زيادة أعداد السياح الإسبان للأقصر

وأضاف لـ «الوطن»، أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية وحجم الطلب على زيارة مصر فإن أعداد السياح الوافدين لمصر من إسبانيا خلال العام الجاري سيكون أكبر من العام الماضي، متوقعا أن تشهد الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر من إسبانيا خلال عام 2023 زيادة بنسبة 25 % عما كانت عليه العام الماضي.

وأشار إلى أن الجناح المصري بمعرض الفيتور الإسباني شهد توافد أعداد كبيرة من شركات السياحة الإسبانية وأيضا من الوكالات السياحية المشاركة بالمعرض، لافتا إلى أن الجناح المصري بالمعرض بلغت مساحته 297 مترا مربعا وشارك به عدد 32 فندقا وشركة سياحية بالإضافة لشركة إير كايرو، وتابع: «لجنة السياحة الثقافية عقدت العديد من اللقاءات مع شركات السياحة الإسبانية وكانت جميعها مثمرة وسيكون لها تأثير ايجابي على الحركة السياحية الوافدة للأقصر خلال العام الجاري».

إسبانيا أكثر الدول إرسالا للسياح للأقصر خلال 2022

وأوضح أنه وفقا للإحصاءات التي أعدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية فإن إسبانيا احتلت المركز الأول في إرسال السياح لمصر خلال العام الماضي تلتها فرنسا وأمريكا وإيطاليا، لافتا إلى أن متوسط إنفاق السائح خلال عام 2022 تجاوز حاجز 110 دولارات في اليوم.

يشار إلى أنه وفقا للإحصاءات التي أعدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية فإن بريطانيا لم تكن من الدول الـ 5 الأولى في إرسال السياح للأقصر خلال عام 2022.