رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ«آثار عين شمس».. ننشر الرابط

كتب:

أحمد أبوضيف
03:38 ص | الإثنين 23 يناير 2023
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري، لطلبة وطالبات كلية الآثار لمرحلة البكالوريوس، وذلك من خلال منصة الجامعة الإلكترونية على الإنترنت، في إطار تنفيذ سياسات وتوجيهات مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وكذلك توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

نتيجة امتحانات جامعة عين شمس ترم أول

وأرفقت الكلية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رابط الدخول إلى المنصة الخاصة بالامتحانات، على أن يقوم الطالب بالدخول إليها من خلال رقم البطاقة ورقم الجلوس وكود الطالب للاطلاع على النتيجة، منوهة إلى أن النتيجة متاحة للطلاب مجانا دون تحمل أي رسوم لها.

للدخول إلى الرابط اضغط هنا

ضرورة الإسراع من التصحيح

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه أول أمس على ضرورة الإسراع من التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للكليات المختلفة، خاصة الذي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وإعلان النتائج بسرعة، بحد أقصى مطلع الفصل الدراسي الثاني 2023.

اقرأ المزيد:

جامعة عين شمس: 220 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة عين شمس توقع بروتوكولا مع «الطاقة الذرية» للتعاون العلمي والبحثي

عاجل.. رئيس جامعة عين شمس لفريق زراعة الرئة: لا تيأسوا واستمروا في عملكم

عاجل.. جامعة عين شمس تتكفل بأسرة «زراعة الرئة» طبيا مدى الحياة

بعد وفاة أول حالة.. جامعة عين شمس: لن نتوقف عن زراعة الرئة ونمتلك فريقا طبيا مؤهلا

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل وفاة صاحبة أول زراعة رئة: تدهور يحدث لـ30% من الحالات
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.