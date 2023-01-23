إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ«آثار عين شمس».. ننشر الرابط

أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري، لطلبة وطالبات كلية الآثار لمرحلة البكالوريوس، وذلك من خلال منصة الجامعة الإلكترونية على الإنترنت، في إطار تنفيذ سياسات وتوجيهات مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وكذلك توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

نتيجة امتحانات جامعة عين شمس ترم أول

وأرفقت الكلية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رابط الدخول إلى المنصة الخاصة بالامتحانات، على أن يقوم الطالب بالدخول إليها من خلال رقم البطاقة ورقم الجلوس وكود الطالب للاطلاع على النتيجة، منوهة إلى أن النتيجة متاحة للطلاب مجانا دون تحمل أي رسوم لها.

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ضرورة الإسراع من التصحيح

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه أول أمس على ضرورة الإسراع من التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للكليات المختلفة، خاصة الذي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وإعلان النتائج بسرعة، بحد أقصى مطلع الفصل الدراسي الثاني 2023.