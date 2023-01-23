فيلم «شلبي» يتذيل قائمة الإيرادات و«أخي فوق الشجرة» يتصدر

تذيل فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، قائمة الإيرادات بين الأفلام المُنافسة الموجودة في دور العرض، إذ جاء في المركز الثالث والأخير.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم شلبي لـ كريم محمود عبد العزيز، في شباك التذاكر، أمس، حيث حقق 235 ألف جنيه فقط، ليتجاوز إجمالي ما حققه منذ طرحه في السينمات قبل نحو أسبوعين، أكثر من 8 ملايين جنيه.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم شلبي

فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور الأحداث حول الشاب «صابر»، الذي يعمل ببيت رعب بأحدى الملاهي، ويحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وسرعان ما يخوض «صابر» أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

424 ألف إيرادات فيلم «أخي فوق الشجرة» أمس بدور العرض

وفي السياق ذاته، حقق فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال إيرادات وصلت 424 ألف جنيه أمس، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، منذ بداية عرضه الوهو من بطولة رامز جلال، واستطاع أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

ويُعرض في دور العرض حاليًا، فيلمي «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، و«نبيل الجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، فيما تستقبل السينمات أفلامًا جديدة خلال الأيام القليلة المُقبلة، أبرزهم «المطاريد» لـ أحمد حاتم، و«أنا لحبيبي» لـ كريم فهمي.