بتر ساقي شاب صدمه قطار في مركز ناصر ببني سويف

أصيب شاب ببتر في الساقين بعدما صدمه قطار، صباح اليوم الاثنين، قرب مزلقان قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

قطار يصدم شخصا شمال بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد ورود بلاغ بإصابة شاب في العقد الثالث من العمر ببتر في الساقين إثر تصادم قطار به أمام مزلقان قرية أشمنت بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، ويُجرى الآن تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وتبين أن الشاب المصاب يدعى «عبد الرحمن.ن.ص»، 28 عامًا، مصاب ببتر في الساقين، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية له داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.