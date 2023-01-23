حجز التذاكر إلكترونيا لتجنب الزحام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل عيدا الثقافة لكل المثقفين والمهتمين بالقراءة والمتابعين لدور النشر، مضيفًا أن هذا المعرض يشهد تطويرا دائما ومستمرا كل عام بعدما تم نقله من أرض المعارض إلى مركز المنارة، موضحًا أن المعرض يقع على مساحة كبيرة للغاية تبلغ 80 ألف متر مربع.

حجز إلكتروني لتذاكر معرض الكتاب

وأضاف «السمري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «EXTRA NEWS»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد تطورات كبيرة وتبرز فيه بصمات مصر، إذ أن هذا العام سيكون هناك حجزا إلكترونيا لتذاكر المعرض، بهدف تخفيف الضغط والتزاحم على شباك التذاكر وإهدار الكثير من الوقت فيه.

مصر تيسير طرق الوصول لمعرض الكتاب

وتابع الكاتب الصحفي، أن مصر تقدم العديد من التيسرات للوصول لمعرض الكتاب من خلال تطوير الطرق على أحدث ما يكون، إلى جانب توفير وسائل المواصلات المتنوعة، مشيرًا إلى أنه من السهل تنظيم رحلات شخصية أو مدرسية مجانًا، مشجعًا الجامعات والمدارس بالذهاب للمعرض خلال فترة إجازات نصف العام.

وأشار «السمري»، إلى أن هناك أسطول هائل من السيارات التي تخدم معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ يتوفر 115 أتوبيسا موزعين على 11 خطا وينتشرون في كل أنحاء القاهرة الكبرى والجيزة بسبة تقاطر بين الأتوبيسات وبعضها حوالي 20 دقيقة، لذلك لا يحتاج الأمر إلى التزاحم والتدافع بين المواطنين.