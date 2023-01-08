«القومي لثقافة الطفل» يكرّم المشاركين في «قادرون باختلاف»

كرّم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف الدورة الرابعة» من أبناء وزارة الثقافة، وذلك في الحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

قادرون باختلاف

ومن المكرمين من أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، إسلام محمد، أول لاعب أراجوز من ذوي الهمم من خريجي مدرسة الأراجوز بالحديقة الثقافية، وسامح رجب، وهو مبدع يرسم ويطبع على «المجّات» ويقود فرقة «بنكمل بعض» لذوي الهمم في الحديقة الثقافية، وتقى رمضان، أول لاعبة تنورة من ذوي الهمم، ومن «مسرح الشمس» نيرة عصام عازفة فلوت، ومن فرقة «طاقة حب» عبدالله شريف من ذوي الهمم.

وجاء الحفل ضمن احتفالات المركز بعيد الميلاد المجيد بالحديقة الثقافية، حيث جرى تنظيم ورش فنية احتفالا برأس السنة الميلادية، ومنها «شجرة رأس السنة، وبابا نويل، ورسم على الوجه، وحكي، ومشغولات يدوية».

كما قدم كورال «طاقة حب» تحت إشراف الفنانة وفاء الحكيم، فقرة فنية وورشة تحت إشراف المخرج يوسف أبو زيد، وقدّم فريق «كذا لون» للعرائس والمسرح الأسود، عرضا مسرحيا بقيادة المخرج شعبان أبو الفضل.

وقدّم فريق كورال «سلام» التابع للمركز بقيادة المايسترو وائل عوض، مجموعة من الأغنيات الوطنية وأغاني المواطنة، ثم قدّم فريق الحديقة «بنكمل بعض» لذوي الهمم مجموعة من العروض الاستعراضية تدريب منال منيب، ثم عرض الأراجوز للفنان إسلام محمد والفنان أحمد جابر، وعرض التنورة للفنان كرم أحمد رشاد.

واختتم الحفل بتكريم أبناء نادي ذوي الهمم الذين شاركوا فى حفل قادرون باختلاف، وسلّمهم التكريم الكاتب محمد ناصف رئيس المركز.