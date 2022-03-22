نائب محافظ قنا يشهد انطلاق فعاليات مبادرة قطار الصعيد للتكنولوجيا

شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، فعاليات مبادرة قطار الصعيد للتكنولوجيا الذي ينظمه المعهد القومي للاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادي التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة الدكتور أشرف عبدالحق نائب مدير المعهد القومي للاتصالات عبر تقنية الفيديو، وبحضور الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والخريجين ومسؤولي مراكز إبداع مصر الرقمية.

تلبية احتياجات الجامعات

وأكد «عبدالحق» في كلمة بالفعاليات، أهمية تلبية احتياجات الجامعات في التدريب على الأنظمة التكنولوجية الحديثة من خلال إنشاء أكاديميات دولية تحت مظلة المعهد القومي للاتصالات، والتعاون في تبادل الخبرات العلمية والأبحاث العلمية المشتركة والإشراف على مشاريع التخرج للطلاب بكليات الهندسة والحاسبات ومحاولة سد الفجوة الرقمية بين احتياجات سوق العمل و الدراسة الأكاديمية، فضلًا عن زيادة أعداد المقبولين بالمنح المختلفة للشباب بمحافظة قنا.

من جانبه، أثنى حازم عمر نائب محافظ قنا على مبادرة قطار الصعيد للتكنولوجيا الذي ينظمه المعهد القومي للاتصالات بمراكز إبداع مصر الرقمية بمحافظات الصعيد، والفرص التي يقدمها المعهد للطلاب والخريجين لتحفيزهم على رفع مهاراتهم لمواكبة التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ما هي مبادرة مراكز إبداع الرقمية؟

وأضاف «عمر» أن مشروع «مراكز إبداع الرقمية» هي مبادرة إبداعية مُقدمة من الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتُعد حلًا مُبتكرًا للتصدي لمشكلة البطالة لدى الشباب، من خلال أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال في مكان واحد، معربًا عن شكره لجامعة جنوب الوادي لتقديمها كافة سبل الدعم واحتضانها لمراكز إبداع مصر الرقمية، موضحًا أنه جرى التنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة، ومراكز إبداع لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل لمجابهة القضية السكانية.