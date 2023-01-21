حوادث اليوم.. ضبط عصابة تسرق السيارات وعامل يطعن زوجته في القاهرة

استطاعت أجهزة الأمن التي تتبع وزارة الداخلية كشف ملابسات العديد من الجرائم خلال الساعات الماضية، لذا تستعرض «الوطن» أهم وأبرز حوادث اليوم التي أوضحتها الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من خلال بياناتها الرسمية.

عامل يطعن زوجته بالمطواة في المرج

في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على الزوج المتهم بالتعدي على زوجته من خلال استخدام سلاح أبيض «مطواة» مما أدى إلى إصابتها بعدة جروح في أماكن متفرقة من الجسم، وذلك نتيجة مشادة كلامية بين الزوجين وهو ما تطور وجعله يعتدي عليها بالمطواة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

شخصان ينقبان عن الآثار في البساتين

وفي منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار، حيث حاول المتهمين التنقيب عن الآثار أسفل المنزل، بعدما حفروا في الطابق الأرضي أملاً في إيجاد قطع أثرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما.

القبض على شخص ونجله أثناء توزيع المخدرات في المعصرة

وفي منطقة المعصرة بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخص ونجله أثناء توزيعهما للمواد المخدرة، والتي كانت عبارة عن مخدر الآيس، مع عدد من الأقراص المخدرة، واعترفا المتهمان بحيازة المخدرات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.

تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالنزهة

وفي منطقة النزهة بالقاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية في كشف تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالمنطقة، حيث يتكون من 3 أفراد كرروا سرقة السيارات أكثر من مرة بنفس الطريقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.