«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل بسبب المرتفع السيبيري

أكدت هيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المرتفع السيبيري القادم من شرق القارة الاوربية، بالإضافة الى امتداد منخفض البحر الأحمر، وراء استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع.

سبب ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، إلى أنّ مصر مازلت تتأثر بالمرتفع السيبيري القادم على شمال وشرق البلاد من شرق أوروبا وشمال الجزيرة العربية السعودية، منذ بداية الاسبوع الجاري ومستمر حتى مطلع الاسبوع المقبل، وهو سبب ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل الحرارة على جنوب البلاد نحو 26 درجة خلال ساعات النهار، ويسود طقس بارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية ورياح جنوبية شرقية، وامتداد منخفض البحر الأحمر، وهي عوامل مناخية تعمل على كثافة الشبورة وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وتوقعت هيئة الأرصاد تسجيل درجات الحرارة الأيام المقبلة بمحافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة الثلاثاء 24 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأربعاء 25 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10

درجات الحرارة الخميس 26يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 27 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 28 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.