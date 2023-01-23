التصريح بدفن شاب لقي مصرعه مختنقا في عمارة تحت الإنشاء بمدينة العبور

صرّت جهات التحقيق بدفن جثة شخص لقي مصرعه مختنقا داخل غرفة مغلقة بعمارة تحت الانشاء، في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي حول الوفاة.

مصرع شخص مختنقا بالعبور

ولقي شخص مصرعه إثر تعرضه لاختناق إثر استنشاقه أدخنة أثناء نومه بغرفة مغلقة بمحل عمله بعمارة تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية، وجرى نقله لمستشفى بلبيس العام لتقديم العلاج له، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وحُرر محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفنه.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد بلاغ من مستشفى بلبيس العام، باستقبال شخص مصاب بحالة اختناق إثر استنشاقه الأدخنة أثناء نومه بغرفة مغلقة بمحل عمله بعمارة تحت الإنشاء بدائرة القسم.

استنشاق أدخنة أثناء النوم

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «ح م»، 23 سنة، نجار، إثر تعرضه لحالة اختناق إثر استنشاقه أدخنة أثناء نومه بغرفة مغلقة بمحل عمله بعمارة تحت الإنشاء، ونُقل المصاب لمستشفى بلبيس العام لمحاولة إسعافه إلا أنه توفى أثناء تقديم العلاج اللازم له.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتوفي أشعل بعض الأخشاب للتدفئة داخل غرفة مغلقة بمكان عمله بعمارة تحت الإنشاء ونام بداخلها، إلا أنه تعرض للاختناق أثناء النوم، وقام بعض العاملين بالمكان بنقله للمستشفى لسرعة إسعافه، إلا أنه توفى خلال تقديم العلاج.