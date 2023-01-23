تفاصيل حبس تشكيل عصابي لسرقة أغطية اللوحات الكهربائية بمصر القديمة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بسرقة اللوحات الكهربائية العمومية عن طريق نزعها من مكانها في حي مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة غطاء لوحة كهرباء خاص بالعقار محل سكنه، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية قاما بسرقة اللوحات الكهربائية العمومية عن طريق نزعها من مكانها باستخدام إحدى السيارات.

6 وقائع سرقة أخرى بنفس الاسلوب

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً وأضافا بارتكابهما 6 وقائع سرقة أخرى وبيع متحصلات نشاطهما الإجرامي لعميليهما، أحدهما صاحب مخزن خردة وتحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» لـ «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».