مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 وطريقة حجز التذاكر

تنطلق فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم الأربعاء المقبل، ويفتتح الدورة هذا العام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويستقبل المعرض زواره في دورته الـ 54 ابتداءً من يوم الخميس 26 يناير 2023، حتى يوم الإثنين 6 فبراير في المواعيد المحددة من قبل الهيئة العامة للكتاب، طوال أيام الأسبوع من 10 صباحا إلى 9 مساء.

تذكرة معرض الكتاب 2023

ويبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 5 جنيهات فقط مع العلم أن دخول المعرض والخروج منه يكلف تذكرة واحدة، مثل عملية ركوب المترو تماما.

ويتم حجز تذاكر معرض الكتاب بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض، وإما من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض، ويمكن دفع قميه التذكرة أيضا عن طريق «بي، مصاري، أمان».

- أروح المعرض ازاي؟

ج: اختيار النقطة الأقرب لهذه الخطوط.

- ما هي دور النشر المشاركة في المعرض؟

1047 دار نشر وتوكيل من مصر وخارجها.

- الإصدارات المقرر عرضها في المعرض؟

ج: أكثر من 250 ألف إصدار حسب ما أعلنته وزيرة الثقافة في المؤتمر الصحفي