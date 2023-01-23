ختام دورة استراتيجيات التعلم لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي عن استراتيجيات التدريس والتعلم، والذي استهدف المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

مهارات الدورة التدريبية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة في التعليم، وتقييم وتقويم أدائها، مشيراً إلى تطبيق العديد من الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريبية لتحقيق أهداف البرنامج، التي من أهمها المحاضرات والعروض والعصف الذهني والمناقشات وورش العمل والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها.

أهم الأساليب التدريسية

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والمحاضر بالتدريب، أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من المحاور والأهداف التدريبية، ومن أهمها التعريف بإستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسة، ومناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية والطريقة الذي تتناسب مع كل أسلوب لتحديد الملائم منها للهدف التدريسي.

10 ساعات تدريبية

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن 24 مدرسا مساعدا ومعيدا من كليات الجامعة المختلفة شاركوا في التدريب على مدار يومين، بمعدل 10 ساعات تدريب مباشر، تشمل العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية.