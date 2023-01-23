رئيس شعبة الدواجن: نتوقع استمرار تراجع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة

شهدت أسعار الفراخ في الأسواق اليوم، تراجعا طفيفا في بعض الأنواع، واستقرارا في الأخرى، ومن المتوقع استمرار التراجع مع توالي الإفراجات عن الأعلاف من المواني المصرية.

وتتراوح أسعار الفراخ بين 59 و70 جنيها للكيلو في الأسواق والمحال التجارية، وقال محمد عادل أحد تجار الدواجن، إن هناك تراجعا طفيفا في بعض أنواع الدواجن، واستقرارا في أخرى، موضحا أن كيلو الفراخ البيضاء سعره من 59 إلى 60 جنيها.

أسعار الفراخ

وأضاف أنه بالنسبة لسعر الفراخ الساسو، يصل سعر الكيلو بين 62 و63 جنيها، أما البلدي بين 68 و70 جنيها، والفراخ الأمهات سعرها بين 53 و54 جنيها.

وتابع «عادل» أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 13.25 و13.50 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم من 10.25 إلى 10.50 جنيه، والبلدي الحر من 6 إلى 7.5 جنيه.

تراجع في أسعار الفراخ الأيام المقبلة

من جهته، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه من المتوقع استمرار تراجع أسعار الفراخ خلال الأسابيع المقبلة، بعد الإفراج عن الأعلاف ضمن البضائع المتكدسة في المواني.