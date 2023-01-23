وزير التعليم: مشاركة ولي الأمر في تقييم الطالب لأول مرة بشهادة نصف العام

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عودة أعمال السنة أمر مهم وضروري لعودة الانضباط للعام الدراسي، مشيرا إلى أن شهادة نصف العام ستحمل تحديدا لنقاط قوة وضعف كل طالب، ويشارك ولي الأمر في هذا التقييم لأول مرة.

وأشار حجازي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أنه يأمل أن تتحول لائحة الانصباط لقانون حاكم ومنظم لأطراف العملية التعليمية «ولي الأمر والطالب والمعلم».

وقال إن سلوكيات الطالب والانضباط والحضور وعدم الغياب ستكون من ضمن أعمال السنة التي سيتم تقييمها على مدار العام الدراسي.

استمرار المشروعات البحثية

وشدد وزير التر بية والتعليم والتعليم الفني: «أننا معنيين باستمرار المشروعات البحثية للطالب وذلك لإعداد نشء يفكر، والتعليم مكانه الطبيعي المدرسة، وإحنا اختزلنا التعليم في اختبار فالطلبة جريوا على السناتر».

وتعجب الدكتور رضا حجازى من اعتراض أولياء الأمور على بعض الأسئلة الواردة في اختبارات 3 إعدادي: «بيقولوا السؤال صعب، عبارات غريبة، هو أنا هعمل اختبار بالمقاس».