وفاة شاب صدمه قطار في مركز ناصر ببني سويف

لفظ شاب في العقد الثالث من العمر أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بني سويف التخصصي، متأثراً بإصابته ببتر في الساقين بعدما صدمه قطار أمام مزلقان السكك الحديدية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وفاة شاب صدمه قطار في بني سويف

ودلت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى ويدعى «عبد الرحمن.ن.ص»، 28 عامًا، يقيم بمحافظة الأقصر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بني سويف التخصصي متأثراً بإصابته ببتر في الساقين، بعدما صدمه قطار صباح اليوم أمام مزلقان قرية أشمنت بمحافظة بني سويف، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

تفاصيل وفاة شاب صدمه قطار في بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغ بإصابة شاب في العقد الثالث من العمر ببتر في الساقين إثر اصطدام قطار به أمام مزلقان قرية أشمنت بدائرة المركز، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة له واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى

وحاول أطباء مستشفى بني سويف التخصصي إجراء الإسعافات الأولية للمُصاب إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وجرى إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.