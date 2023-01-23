جاسمين طه زكي: شهداء الشرطة أبطال ضحوا بحياتهم لحماية مصر وشعبها

علّقت الإعلامية جاسمين طه زكي، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بعيد الشرطة الحادي والسبعين، مشددةً على أنه احتفال مهم جدا: «نتحدث عن تقليد سنوي يحرص عليه الرئيس ومن خلاله يكرم عددا من أبنائنا المصريين الذين ضحوا بوقتهم وحياتهم وأغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن الغالي مصر».

احتفال رائع

وأضافت جاسمين، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة DMC، مع الإعلامية رضوى حسن: «هذا الاحتفال شهدد عددا من الفعاليات وأغاني وطنية جميلة أفلاما تلقي الضوء على مجهودات رجال مصر العظماء، رجال الشرطة الذين دائما ما يحمون أرض الوطن وشعبه».

لروحهم السلام

وتابعت الإعلامية بأنّ شهداء الشرطة أبطال حيث إن هناك المئات الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم من أجلنا، ونوجه لهم تحية، ونقول لروحهم السلام وكل التحية والامتنان لهم، وهو ما يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلماته، عندما يشاهد هذه الفعاليات مثل الأفلام والكلمات والأغاني الوطنية الجميلة التي تعبر عن الروح الصلبة وروح الوطنية والولاء للدولة المصرية.