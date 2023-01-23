نقابة المرشدين السياحيين: تزايد أعداد الزائرين لمصر خلال يناير الجاري

قال حسام نجم القائم بأعمال وكيل نقابة المرشدين السياحيين، إن السياحة الصينية في مصر عادت خلال الفترة الحالية بعد توقف دام لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن وزارة السياحة تقدم مبادرات بالاشتراك في المعارض الدولية للترويج للسياحة في مصر.

جاء ذلك خلال مداخله هاتفية ببرنامج «في النور»، المذاع عبر شاشة قناة CTV وتقديم الإعلامية يوستينا يوسف، مضيفا أن سياسة الترويج للسائحين القادمين من آسيا وبالأخص الصينين يهتمون بالسياحة الثقافية وخاصة المحافظات التي تتواجد بها آثار والأماكن التاريخية، مثل القاهرة القديمة والأقصر وأسوان، مضيفًا أن البرامج السياحية يجرى اختيارها وفق المزاج العام للسائح.

مبادرات متعددة لدعم السياحة

وأشار إلى أن هناك مبادرات متعددة لدعم السياحة لدولة روسيا خاصة فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية وهي التي تجذب السائح الروسي لمصر، ما بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هناك تزايد في أعداد السائحين لمصر، بداية من أمريكا الشمالية وفرنسا وألمانيا.