جاسمين طه زكي: تكريم الرئيس السيسي لـ ليلى تكلا لفتة جميلة

أكدت الإعلامية رضوى حسن، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسر الشهداء، وذلك خلال تعليقها على حضوره الاحتفال بعيد الشرطة الحادي والسبعين، موضحةً أنّ هذا الاهتمام يتجسد في الكثير من المشاهد، لافتةً إلى أن الرئيس السيسي كرّم الدكتورة منى ذو الفقار ابنة ضابط الشرطة والفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

ليلى تكلا أم الشرطة

وأكدت الإعلامية جاسمين طه زكي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة DMC، مع الإعلامية رضوى حسن: «مشهد تكريم الدكتورة ليلى تكلا الملقبة بأم الشرطة المصرية أمر رائع، حيث تدافع دوما عن الأبطال من رجال الشرطة والجيش كما أنها أرملة الدكتور عبدالكريم درويش أحد أبطال معركة الإسماعيلية».

تفاصيل التكريم

وتابعت الإعلامية، بأن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ ليلى تكلا لفتة جميلة منه، حيث وجه لها كل الشكر والتحية، كما قبّل رأسها، وهو ما يعبر عن العرفان لها، حيث دار بينهما حوار وسط تصفيق الحضور.